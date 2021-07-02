Шевченко рассказал о травмированных игроках Украины перед матчем 1/4 финала Евро с Англией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о травмированных игроках своей команды в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 с Англией.

«С Ярмоленко всё в порядке, он будет готовиться к игре. Зубков тренируется индивидуально, мы будем следить за его прогрессом. Но к поединку с Англией он готовиться не будет.

Украина заслужила симпатии болельщиков за самоотдачу на этом турнире. Я надеюсь, эти симпатии перейдут в ещё большую поддержку. Но Англия показала отличный футбол, у неё тоже много болельщиков. Завтра на стадионе увидим, кто кого будет поддерживать лучше», — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Матч между сборными Украины и Англии состоится 3 июля в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.