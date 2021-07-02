Мележиков: цель у «Спартака» всегда одна — чемпионство, а задача — второе место и зона ЛЧ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал цели красно-белых на предстоящий сезон РПЛ.



«Я бы здесь разделил: цель у нас всегда одна — чемпионство. А задача, которая закреплена бюджетом и на которую производятся расчёты — второе место и зона Лиги чемпионов. Но, повторюсь, цель — чемпионство», — цитирует Мележикова Sport24.

При новом наставнике Руе Витории «Спартак» пока не одержал ни одной победы в товарищеских матчах. Москвичи проиграли «Нефтчи» (1:2) и сыграли вничью с «Браво» (2:2). 5 июля красно-белые на сборах сыграют с хорватским «Шибеником».

Минувший сезон Российской Премьер-Лиги «Спартак» закончил на втором месте, уступив лидерство «Зениту». В предстоящем сезоне красно-белые сыграют в квалификации Лиги чемпионов.