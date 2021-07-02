Иван Новосельцев подписал контракт с тульским «Арсеналом»

«Арсенал» подписал контракт с бывшим защитником «Сочи» Иваном Новосельцевым. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Футболист уже выступал за туляков на правах аренды в сезоне-2017/2018.
29-летний Новосельцев — воспитанник спортшколы ФК «Химки». Выступал также за «Истру», московское «Торпедо», «Ростов», «Анжи» и «Зенит». Последние два сезона провёл в «Сочи». В составе южан сыграл 35 матчей и забил два мяча. Иван является вице-чемпионом России в составе «Ростова» (2015/2016) и бронзовым призёром в составе «Зенита» (2016/2017).
Чемпионом России минувшего сезона стал петербургский «Зенит». В квалификации Лиги чемпионов сыграет «Спартак», занявший второе место, а «Локомотив» попробует свои силы в Лиге Европы. В Лигу конференций вышли «Сочи» и «Рубин». «Арсенал» занял 14-е место.
- 2 июля 2021
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