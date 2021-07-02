Источник: РФС начнёт переговоры об отставке Черчесова и займётся выбором нового тренера

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант отставки главного тренер сборной России Станислава Черчесова. Переговорный процесс между РФС и представителем наставника национальной команды по поводу расторжения контракта должен начаться в ближайшие дни, сообщает РБК.
Согласно сведениям источника, стороны обсудят условия расторжения контракта Черчесова со сборной России. В это время также будет сформирован список новых претендентов на пост главного тренера национальной команды по футболу. По предварительным данным, в список войдут два отечественных специалиста и пять зарубежных.
Напомним, ранее технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков.
- 2 июля 2021
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