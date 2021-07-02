Фанат сборной Швейцарии, ставший мемом, отказался давать интервью журналистам. Фото

Болельщик сборной Швейцарии Лука Лутенбах, ставший мемом на просторах интернета, посетил матч с национальной командой Испании (1:1, 1:3 по пенальти). Он наблюдал за игрой со швейцарского сектора, на просьбу с фотографироваться лаконично отвечал «Только если быстро», а давать интервью журналистам и вовсе отказался.

Фото: Евгений Марков

Фото: Евгений Марков

Напомним, болельщик сборной Швейцарии Лука Лутенбах прославился на весь мир на матче с Францией. Его команда была в шаге от вылета с Евро, но вырвала победу в последний момент. Коллаж из двух фотографий фаната моментально стал вирусным в соцсетях. На первом снимке он с тревогой и страхом наблюдает за игрой, а на втором — радуется невероятному успеху команды, сняв футболку. СМИ прозвали парня «самым популярным фанатом Евро».