Арбитр Федотов — о пенальти Бельгии: для интриги это красиво. Не скажу, что судья ошибся

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказал своё мнение по поводу назначенного в ворота сборной Италии пенальти в матче 1/4 финала Евро-2020 с национальной командой Бельгии.

«Была обоюдная борьба между итальянцем и бельгийцем, в конце которой было движение рукой от защитника. Судья видел момент, что в последней фазе итальянец толкал соперника. Защитник последним отталкивал рукой, было это чёткое движение.

Но если бы судья не назначил 11-метровый, то VAR бы тоже не полез. По VAR они увидели, что итальянец толкал соперника, поэтому и поддержали. Для меня в динамике – это продолжить игру, а не пенальти – потолкались, такое бывает, мяч уходил за линию ворот. А когда смотришь повтор, то ищешь, почему арбитр принял такое решение. Для меня этот момент 50 на 50 – мог и назначить, и нет. Для интриги это красиво. Но я не скажу, что арбитр ошибся», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.