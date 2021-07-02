Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

Прошёл матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.
Все голы были забиты в первом тайме. На 31-й минуте полузащитник Николо Барелла точно пробил по воротам Тибо Куртуа и вывел Италию вперёд. На 44-й минуте Лоренцо Инсинье красивым ударом отправил мяч в дальний верхний угол и удвоил преимущество итальянцев. После пропущенного гола бельгийцы почти сразу получили право на пенальти, и Ромелу Лукаку сократил отставание бельгийцев.
Весь второй тайм команды провели в равной борьбе с обилием атак и моментов, но счёт остался неизменным — 2:1 в пользу Италии. Таким образом, итальянцы вышли в полуфинал турнира.
В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании. Завтра, 3 июля, пройдут оставшиеся четвертьфиналы: Чехия — Дания и Украина — Англия.
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