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Бельгия — Италия, результат матча 2 июля 2021, счёт 1:2, чемпионат Европы по футболу — 2020

Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020
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Прошёл матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. На 31-й минуте полузащитник Николо Барелла точно пробил по воротам Тибо Куртуа и вывел Италию вперёд. На 44-й минуте Лоренцо Инсинье красивым ударом отправил мяч в дальний верхний угол и удвоил преимущество итальянцев. После пропущенного гола бельгийцы почти сразу получили право на пенальти, и Ромелу Лукаку сократил отставание бельгийцев.

Весь второй тайм команды провели в равной борьбе с обилием атак и моментов, но счёт остался неизменным — 2:1 в пользу Италии. Таким образом, итальянцы вышли в полуфинал турнира.

В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании. Завтра, 3 июля, пройдут оставшиеся четвертьфиналы: Чехия — Дания и Украина — Англия.

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ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
02 июля 2021, пятница. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 2
Италия
0:1 Барелла – 31'   0:2 Инсинье – 44'   1:2 Лукаку – 45+2' (пен)
Календарь Евро-2020
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