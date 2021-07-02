Результаты матчей 1/4 финала Евро-2020 и турнирные расклады на 2 июля

2 июля состоялись два матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020, по итогам которых две команды вышли в 1/2 финала турнира, сформировав первую полуфинальную пару.
В первом матче игрового дня сборная Швейцарии встретилась с национальной командой Испании. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались испанцы — 3:1.
Во втором матче игрового дня схлестнулись сборные Бельгии и Италии. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. За Италию отметились забитыми мячами Барелла и Инсинье, единственный гол бельгийцев забил Лукаку.
Таким образом, по итогам игрового дня сформировалась первая пара полуфиналистов Евро-2020: Италия – Испания (6 июля, 22:00 мск).
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