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Результаты матчей 1/4 финала Евро-2020 и турнирные расклады на 2 июля

Результаты матчей 1/4 финала Евро-2020 и турнирные расклады на 2 июля
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2 июля состоялись два матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020, по итогам которых две команды вышли в 1/2 финала турнира, сформировав первую полуфинальную пару.

В первом матче игрового дня сборная Швейцарии встретилась с национальной командой Испании. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти удачливее и мастеровитее оказались испанцы — 3:1.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
02 июля 2021, пятница. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
1 : 3
Испания
0:1 Закария – 8' (автогол)   1:1 Шакири – 68'
Удаления: Фройлер – 77' / нет

Во втором матче игрового дня схлестнулись сборные Бельгии и Италии. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. За Италию отметились забитыми мячами Барелла и Инсинье, единственный гол бельгийцев забил Лукаку.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
02 июля 2021, пятница. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 2
Италия
0:1 Барелла – 31'   0:2 Инсинье – 44'   1:2 Лукаку – 45+2' (пен)

Таким образом, по итогам игрового дня сформировалась первая пара полуфиналистов Евро-2020: Италия – Испания (6 июля, 22:00 мск).

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