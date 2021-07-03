Мозес опубликовал прощальное письмо для «Челси». Игрока выкупил «Спартак»

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес, накануне подписавший полноценный контракт со «Спартаком», опубликовал прощальное письмо для лондонского «Челси», цвета которого защищал до переезда в Россию.
«После 9 фантастических лет и 128 матчей за «Челси» я официально покинул клуб и перешёл в «Спартак» на постоянной основе.
Я с любовью отношусь к каждому моменту в «Челси» и ухожу с воспоминаниями, которыми буду дорожить вечно, включая победы в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге Европы.
Я всегда ценил любовь и поддержку, проявленные ко мне во время пребывания на «Стэмфорд Бридж», и хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто связан с клубом, и особо отметить невероятных фанатов «Челси», которые всегда блестяще относились ко мне.
Хочу пожелать «Челси» успехов в будущем. Спасибо клубу за все. В моем сердце всегда будет синий цвет», — написал Мозес в своём «твиттере».
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