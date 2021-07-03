Италия сыграет с Испанией на четвёртом Евро подряд

Сборная Италии обыграла сборную Бельгии (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020 и вышла в полуфинал турнира, в котором встретится со сборной Испании. Примечательно, что испанцы и итальянцы проведут встречу на четвёртом чемпионате Европы подряд. Команды встречались на этом турнире в 2008, 2012 и 2016 годах.

В 2008 году Италия и Испания сыграли на стадии четвертьфинала. Тогда матч закончился нулевой ничьей, а в серии пенальти испанцы были сильнее со счётом 4:2.

В 2012 году команды встречались дважды — сначала на групповой стадии (1:1), а затем провели встречу в финале турнира, в котором Испания разгромила соперника со счётом 4:0.

В 2016 году Италия и Испания пересеклись в 1/8 финала чемпионата Европы. Голы Джорджо Кьеллини и Грациано Пелле принесли итальянцам победу (2:0) и выход в четвертьфинал.

Полуфинальный матч Евро-2020 Италия — Испания состоится 6 июля на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22:00.