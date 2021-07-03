В матче с Бельгией Спинаццола получил серьёзную травму и покинул поле со слезами на глазах

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил серьёзную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 со сборной Бельгии (2:1).
На 79-й минуте матча Спинаццолу со слезами на глазах унесли с поля на носилках. Как оказалось позже, у 28-летнего игрока выявлен разрыв ахиллова сухожилия, информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Восстановление от такой травмы занимает не менее нескольких месяцев, поэтому матч с Бельгией стал для Леонардо последним на чемпионате Европы – 2020.
Напомним, на стадии 1/4 финала Евро в очном противостоянии схлестнулись сборные Бельгии и Италии. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. За Италию отметились забитыми мячами Барелла и Инсинье, единственный гол бельгийцев забил Лукаку.
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