В матче с Бельгией Спинаццола получил серьёзную травму и покинул поле со слезами на глазах

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил серьёзную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 со сборной Бельгии (2:1).

На 79-й минуте матча Спинаццолу со слезами на глазах унесли с поля на носилках. Как оказалось позже, у 28-летнего игрока выявлен разрыв ахиллова сухожилия, информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Восстановление от такой травмы занимает не менее нескольких месяцев, поэтому матч с Бельгией стал для Леонардо последним на чемпионате Европы – 2020.

Напомним, на стадии 1/4 финала Евро в очном противостоянии схлестнулись сборные Бельгии и Италии. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. За Италию отметились забитыми мячами Барелла и Инсинье, единственный гол бельгийцев забил Лукаку.