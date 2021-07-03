«Каждый раз одно и то же». Вертонген — о вылете сборной Бельгии с Евро-2020

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген высказался о поражении Италии (1:2) в 1/4 финала чемпионата Европы – 2020.

«Я всё ещё прокручиваю у себя в голове отдельные эпизоды. Вот ещё одна упущенная возможность, как и на всех предыдущих турнирах. Каждый раз — одно и то же. Нам нужно проанализировать, где мы ошиблись, в чём именно, посмотреть видеозапись, проработать…

Ещё больнее от того, что моя ошибка привела к голу сборной Италии. Произошла она в той фазе матча, когда мы мало владели мячом, а когда это происходило, то сразу его теряли. Поэтому я хотел сохранить мяч у себя в ногах, однако в штрафной это было явно не лучшим решением», — приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.

Напомним, в полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании.