«Каждый раз одно и то же». Вертонген — о вылете сборной Бельгии с Евро-2020

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген высказался о поражении Италии (1:2) в 1/4 финала чемпионата Европы – 2020.
«Я всё ещё прокручиваю у себя в голове отдельные эпизоды. Вот ещё одна упущенная возможность, как и на всех предыдущих турнирах. Каждый раз — одно и то же. Нам нужно проанализировать, где мы ошиблись, в чём именно, посмотреть видеозапись, проработать…
Ещё больнее от того, что моя ошибка привела к голу сборной Италии. Произошла она в той фазе матча, когда мы мало владели мячом, а когда это происходило, то сразу его теряли. Поэтому я хотел сохранить мяч у себя в ногах, однако в штрафной это было явно не лучшим решением», — приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.
Напомним, в полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании.
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