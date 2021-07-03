Италия установила рекорд по длительности победной серии на Евро с учётом квалификации
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Вчера, в пятницу, 2 июля, прошёл матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.
Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», для сборной Италии эта победа стала 15-й кряду на текущем Евро-2020 с учётом матчей квалификации и финальной стадии турнира, что является новым рекордом по длительности победной серии за один цикл чемпионата Европы.
Отметим, что победная серия сборной Бельгии прервалась на отметке 14 встреч.
В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании. Матч пройдёт 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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