Главный тренер сборной Бельгии отреагировал на вылет от Италии в 1/4 финала Евро-2020

47-летний испанский специалист Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии, высказался об игре своих подопечных в матче 1/4 финала со сборной Италии (1:2).
«Мы не так хорошо вошли в игру, как сборная Италии, но команда стремилась отыграться во втором тайме. К сожалению, проигравшие сегодня — мы. Второй забитый мяч стал бы для нас импульсом, и тогда, возможно, мы бы победили. Но мы не смогли добиться того, к чему стремились. Тем не менее, я горжусь отношением к делу и целеустремленностью своей команды», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.
Напомним, что в пятницу, 2 июля, состоялись два матча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года. В первом из них сборная Испании не без труда одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1). Во втором – сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1). Таким образом, сформировалась первая пара полуфиналистов Евро-2020: Италия – Испания.
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