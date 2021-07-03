Де Брёйне рассказал, что вышел на поле в матче со сборной Италии с разрывом связок

30-летний полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне сообщил, что вышел на поле в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 со сборной Италии (1:2) с серьёзным повреждением.
«Лично для меня это были четыре-пять напряженных недель. Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок. Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог», — цитирует Де Брёйне официальный сайт УЕФА.
Напомним, что Де Брёйне пропустил стартовый матч Евро-2020 со сборной России из-за перелома лицевой кости, полученного в финале Лиги чемпионов с «Челси» (0:1). Всего он провёл четыре матча на текущем чемпионате Европы, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.
- 3 июля 2021
-
05:12
-
04:56
-
04:35
-
03:55
-
03:25
-
03:05
-
02:49
-
02:36
-
02:19
-
01:50
-
01:38
-
01:28
-
00:59
-
00:57
-
00:43
-
00:37
-
00:22
- 2 июля 2021
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:32
-
23:24
-
23:15
-
23:07
-
23:01
-
23:01
-
22:55
-
22:48
-
22:44
-
22:41
-
22:32
-
22:27
-
22:23
-
22:20