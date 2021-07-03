Де Брёйне рассказал, что вышел на поле в матче со сборной Италии с разрывом связок

30-летний полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне сообщил, что вышел на поле в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 со сборной Италии (1:2) с серьёзным повреждением.

«Лично для меня это были четыре-пять напряженных недель. Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок. Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог», — цитирует Де Брёйне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Де Брёйне пропустил стартовый матч Евро-2020 со сборной России из-за перелома лицевой кости, полученного в финале Лиги чемпионов с «Челси» (0:1). Всего он провёл четыре матча на текущем чемпионате Европы, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.