Украина — Англия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

Сегодня, в субботу, 3 июля, состоится встреча 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 между сборными Украины и Англии. Матч пройдёт в Риме (Италия) на стадионе «Олимпико». Начало матча – 22:00 мск, игру покажет – «Первый канал».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом из Германии. Ему помогут соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья – Карлос Дель Серро Гранде из Испании.

В пятницу, 2 июля, состоялись два матча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года. В первом из них сборная Испании не без труда одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1). Во втором – сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1). Таким образом, сформировалась первая пара полуфиналистов Евро-2020: Италия – Испания.