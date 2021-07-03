Украина — Англия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

Сегодня, в субботу, 3 июля, состоится встреча 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 между сборными Украины и Англии. Матч пройдёт в Риме (Италия) на стадионе «Олимпико». Начало матча – 22:00 мск, игру покажет – «Первый канал».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом из Германии. Ему помогут соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья – Карлос Дель Серро Гранде из Испании.
В пятницу, 2 июля, состоялись два матча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года. В первом из них сборная Испании не без труда одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1). Во втором – сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1). Таким образом, сформировалась первая пара полуфиналистов Евро-2020: Италия – Испания.
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