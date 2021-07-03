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РПЛ ожидает решения от калининградских властей о допуске болельщиков на Суперкубок страны

РПЛ ожидает решения от калининградских властей о допуске болельщиков на Суперкубок страны
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Пресс-служба Российской премьер-лиги выступила с заявлением по поводу билетной программы на матч Суперкубка России.

«РПЛ подготовила билетную программу на матч Олимп-Суперкубка России, который должен состояться 17 июля в Калининграде, и опубликует её, как только получит информацию от калининградских властей о порядке допуска зрителей в связи с ограничительными мерами.

Ожидаем решения местных органов исполнительной власти в понедельник – по итогам совещания в Калининграде. Просим отнестись с пониманием, поскольку хотим донести точную информацию до болельщиков, планирующих поездку на матч», – сообщает пресс-служба РПЛ.

17 июля «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Начало — в 19.00 мск.

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