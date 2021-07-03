«Арсенал» не достиг договорённости с «Брайтоном» по Уайту, в борьбу включился «Эвертон»
Поделиться
«Арсенал» и «Брайтон» пока не достигли договорённости по трансферу центрального защитника Бена Уайта. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, в борьбу за игрока включился «Эвертон».
В конце июня сообщалось, что «канониры» близки к закрытию сделки по приобретению Уайта за € 58 млн. Стороны обсуждали структуру сделки, так как «Арсенал» не намерен был выплачивать всю сумму сразу, а хотел разбить её на несколько платежей, и ещё часть заложить в виде бонусов.
В минувшем сезоне Уайт принял участие в 39 встречах за «Брайтон», в которых команда 12 раз сыграла на ноль. В июне этого года защитник дебютировал в составе сборной Англии и поехал на чемпионат Европы – 2020.
Комментарии
- 3 июля 2021
-
08:05
-
07:45
-
07:32
-
07:21
-
07:06
-
07:00
-
06:42
-
06:15
-
06:00
-
05:34
-
05:12
-
04:56
-
04:35
-
03:55
-
03:25
-
03:05
-
02:49
-
02:36
-
02:19
-
01:50
-
01:38
-
01:28
-
00:59
-
00:57
-
00:43
-
00:37
-
00:22
- 2 июля 2021
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:32
-
23:24
-
23:15
-
23:07
Партнерский контент