«Арсенал» не достиг договорённости с «Брайтоном» по Уайту, в борьбу включился «Эвертон»

«Арсенал» и «Брайтон» пока не достигли договорённости по трансферу центрального защитника Бена Уайта. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в борьбу за игрока включился «Эвертон».

В конце июня сообщалось, что «канониры» близки к закрытию сделки по приобретению Уайта за € 58 млн. Стороны обсуждали структуру сделки, так как «Арсенал» не намерен был выплачивать всю сумму сразу, а хотел разбить её на несколько платежей, и ещё часть заложить в виде бонусов.

В минувшем сезоне Уайт принял участие в 39 встречах за «Брайтон», в которых команда 12 раз сыграла на ноль. В июне этого года защитник дебютировал в составе сборной Англии и поехал на чемпионат Европы – 2020.