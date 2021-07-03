Андреа Страмаччони возглавил клуб из Катара
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Итальянский специалист Андреа Страмаччони, известный по работе с миланским «Интером», возглавил катарский клуб «Аль-Гарафу».
В пресс-службе клуба сообщили, что специалист прибудет в Доху в понедельник, 5 июля, чтобы «вывести команду на следующий уровень».
45-летний Страмаччони на протяжении карьеры, помимо «Интера», работал с «Удинезе», «Панатинаикосом» и пражской «Спартой», а его последним клубом был иранский «Эстеглял». В конце апреля сообщалось, что Страмаччони вёл переговоры с федерацией футбола Ирана и мог возглавить национальную команду этой страны.
«Аль-Гарафа» в прошедшем чемпионате Катара стала четвёртой под руководством серба Славиши Йокановича, который в мае перешёл в «Шеффилд Юнайтед».
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