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Испанцы победили швейцарцев, сборная Италии обыграла Бельгию в 1/4 Евро. Главное к утру

Сборная Испании в серии пенальти обыграла Швейцарию, итальянцы победили Бельгию в четвертьфинале Евро-2020, стали известны первые полуфиналисты Кубка Америки, а «Спартак» нацелился на Жоау Мариу. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Испания обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020.

2. Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020.

3. Бразилии в меньшинстве удалось обыграть Чили и выйти в полуфинал Кубка Америки.

4. Сборная Перу по пенальти обыграла Парагвай в матче 1/4 финала Кубка Америки с 6 забитыми мячами.

5. «Спартак» готов заплатить € 7,5 млн за Жоау Мариу.

6. Людмила Самсонова победила чемпионку US Open — 2017 и вышла в 1/8 финала Уимблдона.

7. «Тампа» обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли и повела в серии 3-0, у Кучерова 1+1.

8. «ПСЖ» предложил Месси зарплату выше, чем готова платить «Барселона».

9. Кучеров вышел на шестое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди действующих игроков лиги.

10. В российском спорте будет введён «потолок» зарплат и оптимизировано число легионеров.

11. Защитник ЦСКА Бруно Фукс попал в окончательную заявку Бразилии на Олимпийские игры.

12. «Алания» оштрафовала Хубулова на три месячных оклада за оскорбления Касаткиной.