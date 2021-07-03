Испанцы победили швейцарцев, сборная Италии обыграла Бельгию в 1/4 Евро. Главное к утру

Сборная Испании в серии пенальти обыграла Швейцарию, итальянцы победили Бельгию в четвертьфинале Евро-2020, стали известны первые полуфиналисты Кубка Америки, а «Спартак» нацелился на Жоау Мариу. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Испания обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020.
2. Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020.
3. Бразилии в меньшинстве удалось обыграть Чили и выйти в полуфинал Кубка Америки.
4. Сборная Перу по пенальти обыграла Парагвай в матче 1/4 финала Кубка Америки с 6 забитыми мячами.
5. «Спартак» готов заплатить € 7,5 млн за Жоау Мариу.
6. Людмила Самсонова победила чемпионку US Open — 2017 и вышла в 1/8 финала Уимблдона.
7. «Тампа» обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли и повела в серии 3-0, у Кучерова 1+1.
8. «ПСЖ» предложил Месси зарплату выше, чем готова платить «Барселона».
9. Кучеров вышел на шестое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди действующих игроков лиги.
10. В российском спорте будет введён «потолок» зарплат и оптимизировано число легионеров.
11. Защитник ЦСКА Бруно Фукс попал в окончательную заявку Бразилии на Олимпийские игры.
12. «Алания» оштрафовала Хубулова на три месячных оклада за оскорбления Касаткиной.
- 3 июля 2021
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