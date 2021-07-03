Иностранные болельщики, прибывшие на Евро-2020, должны покинуть Россию не позднее 12 июля

В МВД назвали сроки, в которые иностранные болельщики, прибывшие на Евро-2020, должны покинуть территорию России. За несоблюдение поставленных условий может наступить ответственность.



«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2021 г. № 822 «Об утверждении правил выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в качестве зрителей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 1731» иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в качестве зрителей Евро-2020, обязаны покинуть территорию Российской Федерации не позднее 12 июля 2021 года включительно.



Следует обратить внимание, что на иностранных граждан, въехавших в Российскую Федерацию по FAN-ID в качестве зрителей Евро-2020, не распространяются положения Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года № 364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в части продления сроков временного пребывания иностранных граждан.



Дальнейшее пребывание в Российской Федерации иностранных зрителей при отсутствии иных оснований для пребывания в Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщает МВД.

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