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Расписание матчей 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 на 3 июля

Расписание матчей 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 на 3 июля
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Сегодня, 3 июля, на чемпионате Европы по футболу — 2020 состоятся две встречи стадии 1/4 финала.

Откроет игровой день матч сборных Чехии и Дании, который пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встречу можно будет посмотреть на канале «Россия 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
03 июля 2021, суббота. 19:00 МСК
Чехия
Не начался
Дания

Во втором матче встретятся национальные команды Украины и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало встречи — в 22:00 мск. Прямой эфир пройдёт на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
03 июля 2021, суббота. 22:00 МСК
Украина
Не начался
Англия

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

Турнирная таблица ЧЕ по футболу - 2020
Расписание матчей Евро-2020
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