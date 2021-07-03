Расписание матчей 1/4 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 на 3 июля

Сегодня, 3 июля, на чемпионате Европы по футболу — 2020 состоятся две встречи стадии 1/4 финала.



Откроет игровой день матч сборных Чехии и Дании, который пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встречу можно будет посмотреть на канале «Россия 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором матче встретятся национальные команды Украины и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало встречи — в 22:00 мск. Прямой эфир пройдёт на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.