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Защитник сборной Италии Спинаццола выбыл на четыре месяца из-за травмы

Защитник сборной Италии Спинаццола выбыл на четыре месяца из-за травмы
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Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола пропустит четыре месяца из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, на 79-й минуте матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 Бельгия — Италия Спинаццолу унесли с поля на носилках, а на глазах у него были слёзы. Встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 2:1.

По информации источника, у Спинаццолы диагностирована травма ахиллова сухожилия. Ожидается, что срок восстановления итальянского футболиста составит четыре месяца.

Напомним, в пятницу, 2 июля, состоялись два матча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года. В первом из них сборная Испании не без труда одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1). Во втором сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1). Таким образом, сформировалась первая пара полуфиналистов Евро-2020: Италия – Испания.

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