Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах не выступит на Олимпиаде в составе сборной Египта, сообщает пресс-служба национальной команды. Его имя не попало в окончательную заявку, оглашённую главным тренером.



Ранее стало известно, что «Ливерпуль» намерен пройти предсезонную подготовку в полном составе, несмотря на предстоящие Олимпийские игры. Клуб отказался отпускать на турнир нападающего Мохамеда Салаха. Отмечается, что «Ливерпуль», как и остальные клубы, имеет право блокировать отъезд своих футболистов на Олимпийские игры, поскольку турнир не признан ФИФА.



Таким образом, Салах полностью пройдёт с одноклубниками предсезонную подготовку, которая стартует 12 июля. Сезон-2021/2022 в английской Премьер-лиге начнётся 14 августа.

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