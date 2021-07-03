Полузащитник «Локомотива» Титков перешёл в «Оренбург»

Полузащитник «Локомотива» Николай Титков перешёл в «Оренбург» на правах аренды, сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.
20-летний футболист выступает в системе «Локомотива» с 2018 года. Больше всего он играл за молодёжный состав и вторую команду железнодорожников. В составе основной команды Титков провёл всего пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.
В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов». Из-за несоответствия пункту о минимальной вместимости стадионов «Оренбург», занявший второе место в ФНЛ минувшего сезона, не прошёл лицензирование для выступлений в РПЛ. Вместо оренбуржцев в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 примет участие «Нижний Новгород».
- 3 июля 2021
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