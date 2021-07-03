Швайнштайгер: Бонуччи и Кьеллини — лучшие центральные защитники в мире
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Чемпион мира в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высоко оценил игру защитников сборной Италии Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Бельгии (2:1).
«Бонуччи и Кьеллини на данный момент являются лучшими центральными защитниками в мире», — написал Швайнштайгер на своей странице в «Твиттере».
Напомним, что в пятницу, 2 июля, состоялись два матча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года. В первом из них сборная Испании не без труда одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1). Во втором сборная Италии переиграла национальную команду Бельгии (2:1). Таким образом, сформировалась первая пара полуфиналистов Евро-2020: Италия – Испания.
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