«Не Кремлю принимать такие решения». Песков – о возможной отставке Черчесова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова.



«Не Кремлю принимать такие решения», — цитируют Пескова Вести.Ru.



Напомним, ранее технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков.



При этом появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Переговорный процесс между РФС и представителем наставника национальной команды по поводу расторжения контракта должен начаться в ближайшие дни. В это время также будет сформирован список новых претендентов на пост главного тренера национальной команды по футболу.

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