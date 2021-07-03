«Не Кремлю принимать такие решения». Песков – о возможной отставке Черчесова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Не Кремлю принимать такие решения», — цитируют Пескова Вести.Ru.
Напомним, ранее технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков.
При этом появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Переговорный процесс между РФС и представителем наставника национальной команды по поводу расторжения контракта должен начаться в ближайшие дни. В это время также будет сформирован список новых претендентов на пост главного тренера национальной команды по футболу.
- 3 июля 2021
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