Генеральный директор «Гента»: рассчитываем выручить крупную сумму за трансфер Яремчука

Генеральный директор «Гента» Мишель Луважи высказался об игре нападающего команды и сборной Украины Романа Яремчука на Евро-2020.
«Мы довольны игрой Романа Яремчука, который забил уже два гола на Евро. Он пожинает плоды собственного труда: когда он стал игроком „Гента“ четыре года назад, он не имел ничего общего с тем игроком, которым является сейчас. Он трудолюбив, профессионален, и два последних сезона выступает на высоком уровне. К тому же, он открытый и приятный парень. Роман с каждым годом становится лучше. Думаю, у него есть потенциал, чтобы далеко пойти.
Я никогда не говорю о трансферных суммах. Но действительно, мы рассчитываем выручить крупную сумму от его продажи. € 15 млн? Надеемся на гораздо большее. Даже если рынок останется под влиянием пандемии. Всё будет зависеть от страны и рынка. То, что Украина сыграет с Англией, очень хорошо: Яремчук может вновь проявить себя. Английский рынок всегда ориентируется на крупные летние турниры, такие как чемпионаты мира и Европы», — приводит слова Луважи RTBF.
- 3 июля 2021
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