Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинченко – о матче с Англией: как только выйдем на поле – никаких друзей уже не будет

Зинченко – о матче с Англией: как только выйдем на поле – никаких друзей уже не будет
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Англии.

«Общался с одноклубниками из «Манчестер Сити» перед предстоящей игрой. Уокер – веселый парень, юморил очень много. Друзья друзьями, но как только мы выйдем на футбольное поле – никаких друзей уже не будет.

Герои каждый день рискуют своей жизнью ради чего-то. Ради страны. А мы просто стараемся по максимуму делать свою работу.

Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не собирается останавливаться. Все мы прекрасно понимаем, что в футболе бывает все, тем более исход будет решаться в одной игре», – сказал Зинченко в эфире YouTube-канала «Великий футбол».

Матч между сборными Украины и Англии состоится сегодня, 3 июля, в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.

Новость по теме
Зинченко: чтобы выйти в полуфинал Евро, каждый украинец должен сыграть лучший матч в жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021