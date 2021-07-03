Зинченко – о матче с Англией: как только выйдем на поле – никаких друзей уже не будет

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Англии.



«Общался с одноклубниками из «Манчестер Сити» перед предстоящей игрой. Уокер – веселый парень, юморил очень много. Друзья друзьями, но как только мы выйдем на футбольное поле – никаких друзей уже не будет.



Герои каждый день рискуют своей жизнью ради чего-то. Ради страны. А мы просто стараемся по максимуму делать свою работу.



Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не собирается останавливаться. Все мы прекрасно понимаем, что в футболе бывает все, тем более исход будет решаться в одной игре», – сказал Зинченко в эфире YouTube-канала «Великий футбол».



Матч между сборными Украины и Англии состоится сегодня, 3 июля, в Риме. Напомним, в 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 в дополнительное время.

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