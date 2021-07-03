Чехия — Дания: прямой эфир матча чемпионата Европы на канале «Россия 1» начнётся в 19:00

Сегодня, 3 июля, сборная Чехии встретится с национальной командой Дании. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч Чехии с Данией можно будет на телеканале «Россия 1». Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.
Если вы не сможете посмотреть игру в прямом эфире, то слушайте аудиотрансляцию матча Чехия — Дания в приложении и на сайте Фонбет!
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