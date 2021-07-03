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Орлов: Дзюба — одиозная фигура. Ему будет нелегко, если он останется в России

Орлов: Дзюба — одиозная фигура. Ему будет нелегко, если он останется в России
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Зенита» и сборной России Артёме Дзюбе.

«Вполне возможно, что действительно «Фенербахче» ведёт переговоры о переходе Дзюбы. Если пишут турецкие источники, наверное, они знают. Что им придумывать? Ехать или нет, пусть решает сам Дзюба. Но тут ему будет нелегко. Обструкция от болельщиков будет и в его адрес. Это всё сейчас надо просчитывать. После такого чемпионата болельщики будут жёстко к нему относиться. Это одиозная фигура. Ему надо играть в два раза лучше, чем раньше. Сможет? Это очень сложно», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Спартака». В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 20 голов (три — с пенальти) в 27 матчах. Также на его счету шесть результативных передач.

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