Чехия — Дания: прямая трансляция матча Евро-2020 на канале «Россия 1»

Сегодня, 3 июля, пройдёт встреча сборных Чехии и Дании. Игра 1/4 финала Евро-2020 состоится на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 Чехия — Дания можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1». Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. В роли резервного рефери выступит россиянин Сергей Карасёв.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.