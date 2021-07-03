Украина — Англия: эфир матча чемпионата Европы на Первом канале начнётся в 22:00

Сегодня, 3 июля, сборная Украины встретится с национальной командой Англии. Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Посмотреть матч Украина — Англия можно будет на Первом канале. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.



Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — испанец Карлос Дель Серро Гранде.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Если вы не сможете посмотреть игру в прямом эфире, то слушайте аудиотрансляцию матча Украина — Англия в приложении и на сайте Фонбет!