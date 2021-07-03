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Евро-2020, Украина — Англия: прямая трансляция матча, где смотреть онлайн, время начала матча

Украина — Англия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 22:00
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Сегодня, 3 июля, пройдёт матч Украина — Англия. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 состоится на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Украина — Англия.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия можно будет посмотреть на Первом канале. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Обслужит встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — испанец Карлос Дель Серро Гранде.

Чемпионат Европы должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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