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Будете ли вы болеть за Украину? Расскажите нам!

Будете ли вы болеть за Украину? Расскажите нам!

Уже сегодня, 3 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расскажите нам, почему вы будете болеть за Украину или же наоборот — против? Или вас интересует любой счёт, лишь бы матч был зрелищным? Может, у вас есть интересные истории, связанные с одной из сборных, и по этой причине вы болеете за неё уже долгое время? Только, пожалуйста, без оскорблений и мата – такие ответы не пройдут модерацию.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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