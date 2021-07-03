Генеральный директор «Ахмата»: если всё сложится, в команде появятся минимум два новичка

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о работе команды на сборах, а также рассказал о трансферных планах клуба.



«Доволен отношением ребят к своей работе. Все без исключения стараются себя проявить, выполнить программу, намеченную тренерским штабом. Вижу, что идёт интенсивный процесс работы, которую игроки выполняют с желанием. Результаты тренерским штабом будут подведены в конце сборов. Рассчитываем, что к началу сезона подойдем максимально подготовленными.



В трансферный период тема переходов всегда актуальна. Как известно, команда пополнилась несколькими футболистами. Селекционный период не завершается никогда. Поэтому, конечно же, мы смотрим, изучаем различные варианты. Называть фамилии потенциальных новичков сейчас нет смысла. Но работа в этом направлении ведётся. Если всё сложится, минимум два новичка появятся в команде до завершения летних сборов», — приводит слова Айдамирова пресс-служба «Ахмата».

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