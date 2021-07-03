«У вас совесть есть вообще?» Геннадий Орлов раскритиковал правительство Санкт-Петербурга

Футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал правительство Санкт-Петербурга.



«Неприятная история с коронавирусом у финнов в Петербурге? Ну да. А «Алые паруса»? У вас совесть есть вообще? Губернатор, надзор какой-то. Ребята, ну вы что? На ровном месте. Кажется, финнов даже не проверяли, не давали им тесты на границе, потому что плохо организовали это всё. Конечно, это плохо», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.



Ранее стало известно, что каждый десятый финский фанат, вернувшийся на родину после поездки в Санкт-Петербург на матч чемпионата Европы — 2020, оказался заражён COVID-19. Минздрав Финляндии впоследствии порекомендовал жителям страны воздержаться от поездок в Россию.

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