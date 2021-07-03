Украина — Англия: прямая трансляция матча Евро-2020 на Первом канале

Сегодня, 3 июля, состоится матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Украина — Англия.



Посмотреть матч Украина — Англия можно будет на Первом канале. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.



Обслужит встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. В роли резервного рефери выступит испанец Карлос Дель Серро Гранде.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.