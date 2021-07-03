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Николай Наумов: бельгийцев жалко. Сильное поколение уходит, так ничего и не выиграв

Николай Наумов: бельгийцев жалко. Сильное поколение уходит, так ничего и не выиграв
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результаты матчей 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания (1:1, 1:3 — по пенальти) и Бельгия — Италия (1:2).

«Оба матча понравились. Вторая игра получилась более напряжённой. Мне вообще нравятся итальянцы, и их встреча с Бельгией вышла интересной. В швейцарцев я не очень верил. Считал, что на кураже они могут сыграть, но стабильности у них нет. А вот бельгийцев жалко. У них сейчас сильное поколение, которое потихоньку уходит, так ничего и не выиграв. Хотя они этого не заслуживают. Один Де Брёйне чего стоит. Это великий мастер. Да и игра у них стабильная, очень уверенная. Поэтому их немного жаль. Но я болею за итальянцев, поэтому мне приятно, что они вышли в полуфинал. Думаю, они и до финала доберутся. Наверное, там уже сыграют с англичанами», — приводит слова Наумова «Советский спорт».

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