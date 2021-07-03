Владимир Зеленский пообщался со сборной Украины перед матчем 1/4 финала Евро с Англией

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по видеосвязи с национальной командой страны в преддверии четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 со сборной Англии.

«Пообщался со сборной перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с Англией. Это уже стало приятной традицией. Верю, что ещё не раз смогу вот так поддержать команду перед игрой от имени всего украинского народа. Ребята, только вперёд! Сегодня на поле с вами вся Украина!» — написал Зеленский на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Владимира Зеленского в «Инстаграме».

Матч Украина — Англия состоится сегодня, 3 июля, на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.