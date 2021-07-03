Семак: Клаудинью и Влашич — очень хорошие игроки, но у нас полный комплект иностранцев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригесу и футболисту ЦСКА Николе Влашичу.



«И один, и второй — очень хорошие игроки, но у нас сейчас полный комплект иностранцев. Если по каким-то причинам легионеры будут уходить, тогда мы и начнем рассматривать на эти позиции других, однако на сегодняшний день никаких движений нет», — цитирует Семака Bobsoccer.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.