36-летний вратарь Хомич стал игроком «СКА-Хабаровска»

Вратарь Дмитрий Хомич подписал контракт со «СКА-Хабаровском». Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.



Карьеру начал во владикавказской «Юности», а затем Дмитрий оказался в школе местного «Спартака». Дебют на профессиональном уровне состоялся в пятнадцатилетнем возрасте за клуб второго дивизиона «Моздок». В 2001 году стал игроком «Алании», но сначала выступал за дубль и «Аланию-2». Дебют в Премьер-Лиге состоялся в 2003 году (16 августа в матче против клуба «Крылья Советов»).



В начале 2005 года стал игроком московского «Спартака», но за три года в стане красно-белых провёл только 11 матчей. Сезоны 2008 и 2009 провёл на правах аренды в «Спартаке» из Нальчика. В феврале 2010 года вернулся во владикавказскую «Аланию», за которую выступал до 2014 года. Затем в карьере Дмитрия был «Кайрат» из Казахстана.



В начале сезона-2015/2016 перешёл в «Амкар», где провёл три года. В 2018 году перешёл в подмосковные «Химки», которые покинул в конце мая 2021 года.

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