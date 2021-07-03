РФС проведёт служебную проверку в отношении футболиста «Алании» Хубулова

Российский футбольный союз в ближайшее время проведёт служебную проверку в отношении игрока владикавказской «Алании» Владимира Хубулова, сообщает ТАСС. Эту информацию сообщили источнику в службе коммуникаций РФС.



Напомним, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» скриншот, где запечатлены оскорбительные сообщения от футболиста «Алании» Владимира Хубулова. Хубулов, используя нецензурные выражения, жёстко критиковал Касаткину за проигрыш латвийке Елене Остапенко во втором круге Уимблдона. Матч завершился со счётом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу Остапенко.



24-летняя Касаткина — бывшая десятая ракетка мира, обладательница четырёх титулов на уровне WTA. 20-летний Хубулов в сезоне ПФЛ-2020/2021 провёл за «Аланию» 25 официальных матчей, в которых забил два мяча.

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