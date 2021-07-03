Бущан: знаем, какая у англичан сборная, но в футболе есть вещи, которые нельзя объяснить

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 с Англией.



«Мы все понимаем, какие там игроки и какая у англичан сборная. Но в футболе есть вещи, которые нельзя объяснить. Не ищите логики в футболе. Кто самый опасный? Вся линия атаки во главе с Гарри Кейном. Там есть очень много людей, которые могут испортить настроение.



Возможно, нам будет легче из-за того, что на нас нет давления. Но мы тоже хотим развиваться, расти. И останавливаться на достигнутом, быть довольными уже этим результатом — это не для нас. У нас есть мечты, поэтому мы очень серьёзно готовимся к этому матчу. Сейчас у нас мысли только о победе. Нам нужно проявить характер, который у нас точно есть. Мы будем чувствовать поддержку нашего народа и биться до последней минуты», — приводит слова Бущана пресс-служба УЕФА.

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