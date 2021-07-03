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Руслан Малиновский впервые дал интервью на украинском языке и вызвал восторг у болельщиков

Руслан Малиновский впервые дал интервью на украинском языке и вызвал восторг у болельщиков
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Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 с Англией впервые дал интервью на украинском языке.

«У нас было небольшое теоретическое занятие, во время которого Андрей Николаевич Шевченко сказал, что придётся где-то добавлять в скорости и не забывать говорить себе, что мы уже чего-то достигли», — сказал Малиновский на украинском.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола. Права на видео принадлежат УАФ.

В комментариях к видео пользователи высоко оценили его уровень владения языком и поблагодарили Малиновского за интервью на украинском.

«Малина, ты прекрасно говоришь по-украински! Продолжай, пожалуйста», — написал пользователь под ником Vasyl Bendas.

«Малина зря стесняется своего украинского. Приятно удивил», — отметил пользователь Maksym Kyiak.

«Большое уважение за украинский! Верим и болеем!» — написала пользовательница под ником Anna Ilnyzka.

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