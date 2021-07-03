Шевченко и Зинченко не отказались от русского языка, несмотря на недовольства на Украине

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и защитник команды Александр Зинченко провели пресс-конференцию на русском языке перед матчем 1/4 финала Евро-2020 со сборной Англии. Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень напомнил украинским спортсменам о требовании давать интервью на государственном языке.
Несмотря на недовольства Кременя, в ходе пресс-конференции и Шевченко, и Зинченко отвечали на вопросы на русском языке. Один раз тренер перешёл на итальянский, так как вопрос задал итальянский журналист. Шевченко выступал в «Милане», поэтому этот язык ему хорошо знаком. Также они отвечали по-русски, даже когда вопросы звучали на украинском языке.
Матч Украина — Англия пройдёт сегодня в Риме (Италия). Начало — в 22:00 мск.
- 3 июля 2021
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