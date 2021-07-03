Габриэл Жезус высказался об удалении после жуткого удара ногой в лицо игроку сборной Чили

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус прокомментировал своё удаление и победу в матче 1/4 финала Кубка Америки со сборной Чили (1:0).
«Прошли дальше! К сожалению, я допустил ошибку, из-за которой команда могла пострадать, но эта команда показала силу. Я прошу прощения перед товарищами по команде, и я всегда буду стараться учиться на ошибках. С облегчением узнал, что с Миной всё в порядке. Идём в полуфинал!» — написал Жезус в «Твиттере».
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос — Энженьян» состоялся матч 1/4 финала Кубка Америки — 2021 сборных Бразилии и Чили. Победу в матче одержали хозяева поля со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 46-й минуте полузащитником сборной Бразилии Лукасом Пакетой. Уже через две минуты бразильцы остались в меньшинстве после опасной игры форварда Габриэла Жезуса, однако воспользоваться численным преимуществом игрокам Чили так и не удалось.
- 3 июля 2021
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