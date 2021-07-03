Трезеге заявил, что у Роналду были проблемы с игроками «Ювентуса»

Бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге заявил, что у форварда туринцев Криштиану Роналду были проблемы с некоторыми из его партнёров по команде.

«Криштиану — лучший трансфер «Ювентуса», этого никто не ожидал. Были некоторые проблемы с его товарищами по команде, это можно было заметить, но он забил 100 голов. Думаю, никому не удавалось управлять им, как это делал Зинедин Зидан. Возможно, в какой-то момент в «Ювентусе» отсутствовало понимание.

Есть футболисты, с которыми лучше иметь хорошие отношения, потому что они заставляют команду выигрывать матчи. Роналду — один из них, Дибала тоже. Остальные при всём уважении к ним — не такие», — цитирует Трезеге La Gazzetta dello Sport.



Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году за € 112 млн. У португальца остался один год контракта с туринцами, и, по некоторым данным, он может покинуть клуб этим летом.