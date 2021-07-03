Датские болельщики спели песню про Дзюбу

Болельщики сборной Дании перед матчем 1/4 финала Евро с Чехией исполнили песню про нападающего сборной России Артёма Дзюбу.

«Мы любим Дзюбу и Россию!» — спели фанаты.

Видео опубликовано в «твиттере» «Матч ТВ».

Встреча 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Чехия — Дания.



Обслужит встречу нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.

На чемпионате Европы — 2020 сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия.