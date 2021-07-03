Бущан: Украина творит историю. Хочется, чтобы эта музыка играла и дальше

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал Евро-2020, а также рассказал о конкуренции во вратарской линии и победе над Швецией (2:1 ДВ).
«Сейчас мы творим историю: первый раз вышли в 1/8 финала Евро, потом — в четвертьфинал. Но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше. Возможно, нам легче из-за того, что на нас нет давления. Но мы тоже хотим развиваться, расти. И останавливаться на достигнутом, быть счастливыми уже этим результатом — это не для нас. У нас есть мечты, поэтому мы очень серьёзно готовимся к этому матчу.
Эмоции после Швеции? В первую очередь — гордость! Гордость, что я в форме национальной сборной представляю нашу страну на международной арене. И огромная радость, что мы смогли подарить праздник всей стране. Ну, и лично для меня — после всех прошлых сложностей, включая COVID, — этот год выходит просто топовым. Я счастлив.
Когда понял, что буду первым номером? Наверное, перед матчем с Нидерландами, когда узнал, что буду играть. Действительно у нас очень серьёзная конкуренция, но мне очень нравится работать в этом коллективе. Я очень сдружился с Андреем Пятовым на этом сборе. Мы и раньше хорошо общались, но на этом сборе мы реально так сблизились, что у меня ощущение, будто я готовлюсь к матчам в семейном кругу.
Разочарован тем, что пропустил шесть мячей. Это много. Причём там были совсем не обязательные голы, в том же матче против голландцев. После той игры мне было немножко тяжело, долго переваривал. Но нужно быстро забывать такие вещи и идти вперёд, настраиваться на следующий матч. Очень хочется наконец-то сыграть «на ноль» на этом Евро», — цитирует Бущана пресс-служба УЕФА.
Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия пройдёт сегодня, 3 июля. Начало — в 22:00 мск.
- 3 июля 2021
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